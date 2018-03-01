ضبط عاطل هارب من قضية مخدرات وبحوزته 102 تذكرة هيروين بالمعصرة

ضبط عاطل هارب من قضية مخدرات وبحوزته 102 تذكرة هيروين بالمعصرةالخميس، 01 مارس 2018 08:03 م
ارشيفية
كتب على عبد الرحمن
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نجح ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى، والرائد مصطفى عبدالعال، معاون أول المباحث، بإشراف العقيد دكتور حسام أبوزيد، مأمور القسم، فى القبض على عاطل وبحوزته 102 تذكرة هيروين.
كانت معلومات وردت لضباط مباحث المعصرة تفيد قيام "م.ف" 46 سنة، عاطل، بالاتجار في مخدر الهيروين، بدائرة القسم.
وبتكثيف التحريات، تبين أن المتهم هارب من القضية رقم 2031 لسنة 2017 جنايات مخدرات دائرة قسم شرطة بدر، والمحكوم فيها بالسجن 3 سنوات.
تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه فى دائرة القسم وعثر بحوزته على 102 تذكرة هيروين، وهاتفي محمول، ومبلغ مالى 150 جنيه.
وبمواجهته، اعترف بحيازة الهيروين بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، فتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
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