video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 11:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل هارب من قضية مخدرات وبحوزته 102 تذكرة هيروين بالمعصرة

الخميس، 01 مارس 2018 08:03 م
ضبط عاطل هارب من قضية مخدرات وبحوزته 102 تذكرة هيروين بالمعصرة ارشيفية





كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

نجح ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى، والرائد مصطفى عبدالعال، معاون أول المباحث، بإشراف العقيد دكتور حسام أبوزيد، مأمور القسم، فى القبض على عاطل وبحوزته 102 تذكرة هيروين. 
 
كانت معلومات وردت لضباط مباحث المعصرة تفيد قيام "م.ف" 46 سنة، عاطل، بالاتجار في مخدر الهيروين، بدائرة القسم.
 
وبتكثيف التحريات، تبين أن المتهم هارب من القضية رقم 2031 لسنة 2017 جنايات مخدرات دائرة قسم شرطة بدر، والمحكوم فيها بالسجن 3 سنوات.
 
تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه فى دائرة القسم وعثر بحوزته على 102 تذكرة هيروين، وهاتفي محمول، ومبلغ مالى 150 جنيه.
 
وبمواجهته، اعترف بحيازة الهيروين بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، فتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية و250 تذكرة هيروين بدمياط

سقوط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو هيروين قبل ترويجها فى طنطا

مباحث حلوان تضبط مسجلان خطر يتاجران فى المخدرات وبحوزتهما هيروين وأسلحة

هيروين

اخبار الحوادث

المعصره

اخبار حلوان

اخبار المعصره

مخدرات



لا تفوتك
فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

"التعليم" تستعد لوضع أسئلة الثانوية العامة.. 4 أعضاء لكل مادة بعد استبعاد عضو "القومى للامتحانات".. وتؤكد: توعية واضعى الامتحانات بكيفية الصياغة الفنية.. ومصادر: فحص أماكن استقبال كراسات الإجابة بالكنترولات

"التعليم" تستعد لوضع أسئلة الثانوية العامة.. 4 أعضاء لكل مادة بعد استبعاد عضو "القومى للامتحانات".. وتؤكد: توعية واضعى الامتحانات بكيفية الصياغة الفنية.. ومصادر: فحص أماكن استقبال كراسات الإجابة بالكنترولات

الأسانسيرات كبائن الموت السريع.. "اليوم السابع" تكشف أسرار صناعة المصاعد الكهربائية فى ورش بير السلم.. الأرواح مقابل "النقود".. الورش تنتشر فى الوراق وضواحى الجيزة والأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وكله "بالبركة"

الأسانسيرات كبائن الموت السريع.. "اليوم السابع" تكشف أسرار صناعة المصاعد الكهربائية فى ورش بير السلم.. الأرواح مقابل "النقود".. الورش تنتشر فى الوراق وضواحى الجيزة والأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وكله "بالبركة"

صور.. اكتشاف أقدم وشم فى العالم على ذراع مومياء مصرية فى المتحف البريطانى

صور.. اكتشاف أقدم وشم فى العالم على ذراع مومياء مصرية فى المتحف البريطانى

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة