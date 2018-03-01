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ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم إلحاق أبنائهم بالكليات العسكرية

الخميس، 01 مارس 2018 04:48 م
ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم إلحاق أبنائهم بالكليات العسكرية المتهم





كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص بالغربية لنصبه واحتياله على مواطنين إثنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى قدرته على إلحاق ذويهم بإحدى الكليات العسكرية.

 

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة فى مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وفى ضوء ما تبلغ للإدارة من"عاطف .م.ع " مقيم بمحافظة الغربية وآخر - بقيام " رشاد .ا.ع"  مقيم طنطا بمحافظة الغربية، بإدعاء قدرته على إلحاق ابنه بإحدى الكليات العسكرية "على خلاف الحقيقة"، وطلب وحصل من الشاكى الأول على مبلغ" 108,000 " على سبيل الرشوة ، ومن الثانى على مبلغ " 35,000" جنيه مقابل إلحاقه بإحدى الهيئات العسكرية، وامتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه .

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه من الشاكيين، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

 

لمتهم
المتهم

 

 


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التزوير

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