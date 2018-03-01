ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصصوا فى سرقة الهواتف من المارة بقنا

ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصصوا فى سرقة الهواتف من المارة بقناالخميس، 01 مارس 2018 08:43 م
هواتف - أرشيفية
قنا-هند المغربى - وائل محمد
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة المواطنين بقنا بأسلوب المغافلة مستخدمين دراجة بخارية، واعترفوا بإرتكاب العديد من وقائع سرقة الهواتف المحمولة وباشرت النيابة التحقيقات.
وكان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً يفيد ضبط عاطلين وصاحب محل بيع هواتف محمولة وقهوجى لإتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة الخاصة بالمارة فى الميادين العامة والشوارع وبباشرت النيابة التحقيققات.
وبمناقشة المتهمين اعترفوا بإرتكاب عدة ووقائع سرقة محمولة بأسلوب الخطف والمغافلة، وباشرت النيابة التحقيقات.
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