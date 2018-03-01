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صور.. وزير المالية وأسامة كمال وأشرف رشاد يعزون دندراوى الهوارى فى وفاة والده

الخميس، 01 مارس 2018 08:56 م
صور.. وزير المالية وأسامة كمال وأشرف رشاد يعزون دندراوى الهوارى فى وفاة والده الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية و دندراوى الهوارى





كتب محمد صبحى - تصوير كريم عبد العزيز والسعودى محمود
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وصل الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، و الإعلامى أسامة كمال والكاتب الصحفى جمال العاصى والنائب البرلمانى محمد أبو حامد والفنان أيمن عزب والإعلامى الكبير محمد فودة والإعلامى  محمود تميمى، والمستشار محمد حسنى الهوارى رئيس محكمة بالسويس، إلى مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء للكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، فى وفاة والده.

وشارك فى العزاء كل من اللواء حمدون عبد القادر واللواء عزت حسين والكاتب الصحفى شفيق سليمان، المقدم أحمد عبد اللاه بمصلحة الأمن العام، وسمير عمر مدير مكتب سكاى نيوز بالقاهرة، ومحمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، وعمرو عبد الحميد، ونشأت الديهى الإعلاميين بقناة ten، والمستشار مدحت نور الدين بمحكمة جنايات الجيزة .

 

كما شارك فى تقديم واجب العزاء النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة .

 

عزاء والد الكاتب دندراوى الهوارى (2)

عزاء والد دندراوى الهوارى (5)

عزاء والد دندراوى الهوارى (3)

عزاء والد الكاتب دندراوى الهوارى (1)

عزاء والد الكاتب دندراوى الهوارى (5)

عزاء والد دندراوى الهوارى (67)

عزاء والد دندراوى الهوارى (1)
 

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عزاء والد دندراوى الهوارى (50)

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عزاء والد دندراوى الهوارى (6)
 

 

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عزاء والد دندراوى الهوارى (17)
 

 

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عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (2)
 

 

عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (3)
 

 

عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (4)
 

 

عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (5)
 
صور عزاء والد دندراوى الهوارى (1)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (2)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (3)

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (4)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (5)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (6)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (7)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (8)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (9)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (11)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (12)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (14)
 
صور عزاء والد دندراوى الهوارى (1)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (2)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (3)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (4)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (5)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (6)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (7)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (8)

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (9)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (10)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (11)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (12)
 

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (13)

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (14)

 

صور عزاء والد دندراوى الهوارى (15)
 

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (1)
 

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (2)
 

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (3)
 

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (4)
 

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (5)
 

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (6)
 

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (7)

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (8)
 

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (9)

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (10)
 

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (11)
 

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (12)

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (13)
 

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (14)

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (15)
 

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (16)

 

صور عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى (17)
 
صور عزاء والد الصحفى دندراوى الهوارى (1)
 

 

صور عزاء والد الصحفى دندراوى الهوارى (2)
 

 

صور عزاء والد الصحفى دندراوى الهوارى (3)
 

 

صور عزاء والد الصحفى دندراوى الهوارى (4)
 

 

صور عزاء والد الصحفى دندراوى الهوارى (5)
 

 

صور عزاء والد الصحفى دندراوى الهوارى (6)
 

 

صور عزاء والد الصحفى دندراوى الهوارى (7)
 

 

صور عزاء والد الصحفى دندراوى الهوارى (8)
 

 

صور عزاء والد الصحفى دندراوى الهوارى (9)
 

 

صور عزاء والد الصحفى دندراوى الهوارى (10)
 

 
عزاء والد دندراوى الهوارى (2)
 
عزاء والد دندراوى الهوارى (4)
 
 

عزاء والد الكاتب دندراوى الهوارى (3)
 

عزاء والد الكاتب دندراوى الهوارى (4)
 

عزاء والد الكاتب دندراوى الهوارى (6)

 

 


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