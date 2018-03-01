صور.. مساعد محافظ كفر الشيخ يطمئن على سائق انقلبت سياراته على الطريق







كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد المهندس على عبد الستار ، مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، الحادث الذى وقع على طريق كفر الشيخ دقلت بجانب زراعة ميت علوان ،و اطمأن على سلامة سائق السيارة التى جرفت إلى مصرف جانبى على الطريق ولم تحدث أى خسائر فى الأرواح ولا توجد إصابات.

ووجه مساعد المحافظ باستدعاء المعدات اللازمة ورفع السيارة، واستبدال عمود الإنارة على الطريق الذى كسر جراء الحادث، وتوصيل التيار الكهربائى لأهالى تلك المنطقة.

وأشرف مساعد المحافظ على أعمال رفع السيارة من أسفل المصرف الجانبى على طريق كفر الشيخ دقلت، ووجه بفتح الطريق أمام السيارات من الجانبين.



مساعد المحافظ يتابع نقل السيارة المقلوبة



انقلاب سيارة على طريق كفر الشيخ الرياض



رفع السيارة المقلوبة



المساعدة في رفع السيارة