صور.. مساعد محافظ كفر الشيخ يطمئن على سائق انقلبت سياراته على الطريق

صور.. مساعد محافظ كفر الشيخ يطمئن على سائق انقلبت سياراته على الطريقالخميس، 01 مارس 2018 01:57 م
على عبد الستار مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع نقل سيارة مقلوبة
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
تفقد المهندس على عبد الستار ، مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، الحادث الذى وقع على طريق كفر الشيخ دقلت بجانب زراعة ميت علوان ،و اطمأن على سلامة سائق السيارة التى جرفت إلى مصرف جانبى على الطريق ولم تحدث أى خسائر فى الأرواح ولا توجد إصابات.
ووجه مساعد المحافظ باستدعاء المعدات اللازمة ورفع السيارة، واستبدال عمود الإنارة على الطريق الذى كسر جراء الحادث، وتوصيل التيار الكهربائى لأهالى تلك المنطقة.
وأشرف مساعد المحافظ على أعمال رفع السيارة من أسفل المصرف الجانبى على طريق كفر الشيخ دقلت، ووجه بفتح الطريق أمام السيارات من الجانبين.
مساعد المحافظ يتابع نقل السيارة المقلوبة
انقلاب سيارة على طريق كفر الشيخ الرياض
رفع السيارة المقلوبة
المساعدة في رفع السيارة
متابعة نقل السيارة
إضافة تعليق
صدمات ومصائب فبراير فى ملاعب كرة القدم.. نيمار يتعرض لإصابة خطيرة ومبابى يلحق به.. ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بعد استعادة عافيته.. مانشستر يونايتد يخسر هيريرا.. ومان سيتى يودع الكأس أمام ويجان
الرئيس السيسى يكتب شهادة ميلاد متحف آثار مطروح.. الفكرة بدأت فى 2010 وثورة يناير عطلتها.. و691 قطعة أثرية وتمثال رمسيس الثانى ولوحات للملك تحتمس الرابع وتوت عنخ آمون أبرز المعروضات.. "صور"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة