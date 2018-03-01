صور.. محافظ البحيرة تطمئن على مصابى حادث القطارين بمستشفى دمنهور

صور.. محافظ البحيرة تطمئن على مصابى حادث القطارين بمستشفى دمنهورالخميس، 01 مارس 2018 01:08 م
محافظ البحيرة تطمئن على المصابين
البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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زارت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة يرافقها الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم الخميس، مصابى حادث قطارى كوم حمادة بمستشفى دمنهور التعليمى واطمأنت على جميع الحالات، كما وجهت بتوفير الرعاية اللازمة لجميع حالات المصابين الناتجة عن تصادم قطارى بضاعة وركاب أمس أمام قرية أبو الخاوى مركز كوم حمادة على خط المناشى المتجه للقاهرة.
وشددت على توافر كل المستلزمات الطبية وجاهزية بنوك الدم داخل المستشفى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين.
كانت محافظ البحيرة يرافقها القيادات الأمنية والتنفيذية قد انتقلت لموقع الحادث لمتابعة الموقف أولا بأول، كما قامت أمس بزيارة المصابين للاطمئنان على تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم.
المهندسة نادية عبده
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
محافظ البحيرة اثناء الزيارة
محافظ البحيرة تطمئن على المصابين
نادية عبده داخل المستشفى
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