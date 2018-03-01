صور.. فساتين من الحلوى فى عرض الشوكولاتة بالعاصمة البلجيكية بروكسل







كتب عبد الوهاب الجندى

على غرار عروض الأزاء، شهد معرض الشوكولاتة، فى العاصمة البلجيكية بروكسل، اهتمامًا كبيرًا من قبل زواره ورواده، حيث تم عرض المنتجات عن طريق أزياء مطرزة بالشوكولاتة.

وشاركت العديد من شركات منتجة للشكولاتة، فى فعاليات المعرض الذى انطلق، اليوم الخميس، فى بلجيكا، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.



حلق من الشوكولاتة



عارض تتذوق الشوكولاتة



عرض الشوكولاتة في بروكسل