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صور.. طلاب فنون جميلة بجامعة حلوان يحولون أسوار شارع السودان للوحة فنية

الخميس، 01 مارس 2018 02:00 ص
صور.. طلاب فنون جميلة بجامعة حلوان يحولون أسوار شارع السودان للوحة فنية فنون جميلة حلوان خلال تجميل شوارع العجوزة





كتب سيد الخلفاوى
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دشن حي العجوزة بالجيزة، برئاسة اللواء جمال الشبكشى، مبادرة لتجميل الشوارع والميادين بالحى بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.
 
وشهدت أسوار شارع السودان، رسم لوحات فنية من طلبة كلية فنون جميلة جامعة حلوان، بعد ترميم الأسوار لتعطى مظهرا جماليا نال إعجاب السكان، وأكد رئيس الحى فى متابعة عملية تجميل الشارع، على تعميم المبادرة فى جميع شوارع الحى والميادين.
 
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العجوزة

الجيزة

شارع السودان

فنون جميلة



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