صور.. سريلانكا تبدأ الاحتفال بمهرجانها السنوى "نافام بيراهيرا"







كتب عبد الوهاب الجندى

بدأت سريلانكا اليوم الخميس، الاحتفال بالمهرجان السنوى "نافام بيراهيرا" الخاص بالديانة البوذية، والذى يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأظهرت صور نشرتها وكالات الأنباء العالمية، العديد من الفتيات الذين تزينوا بالملابس التقليدية، إلى جانب الآلاف من الرهبان والمحتفلين أثناء عروض راقصة وسط مدينة كولمبو.