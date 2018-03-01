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صور.. سريلانكا تبدأ الاحتفال بمهرجانها السنوى "نافام بيراهيرا"

الخميس، 01 مارس 2018 09:08 م
صور.. سريلانكا تبدأ الاحتفال بمهرجانها السنوى "نافام بيراهيرا" مهرجان سيرلانكا





كتب عبد الوهاب الجندى
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بدأت سريلانكا اليوم الخميس، الاحتفال بالمهرجان السنوى "نافام بيراهيرا" الخاص بالديانة البوذية، والذى يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأظهرت صور نشرتها وكالات الأنباء العالمية، العديد من الفتيات الذين تزينوا بالملابس التقليدية، إلى جانب الآلاف من الرهبان والمحتفلين أثناء عروض راقصة وسط مدينة كولمبو.

 

الاحتفال بمهرجان سيرلانكا
الاحتفال بمهرجان سيرلانكا

الرقص في المهرجان
الرقص في المهرجان

الرقص في كولمبو
الرقص في كولمبو

الفيلة في المهرجان
الفيلة في المهرجان

رجل يشارك في مهرجان سيريلانكا
رجل يشارك في مهرجان سيريلانكا

طبلة في المهرجان
طبلة في المهرجان

فتيات بالزي التقليدي
فتيات بالزي التقليدي

مشارك في المهرجان
مشارك في المهرجان

مهرجان سيريلانكا
مهرجان سيريلانكا

 


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