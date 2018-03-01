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صور.. حملة نظافة ورفع قمامة ومخلفات بمدينة جهينة بسوهاج

الخميس، 01 مارس 2018 01:36 م
صور.. حملة نظافة ورفع قمامة ومخلفات بمدينة جهينة بسوهاج تسوية الطرق بمدينة جهينة بسوهاج





سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن استمرار حملات النظافة والتجميل بشوارع وقرى مركز ومدينة جهينة.

وذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل رفع كفاءة الشوراع والميادين ، مشددا على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة وتقديم افضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

من جانبه قال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة بمدينة جهينة بمدخل جهينة الرئيسى و شارع مدرسة الزراعة المتفرع من شارع البساتين، وشارع الأقباط، وشارع السلام ، وشارع النادى ،كما تم رفع القمامة من أمام مدرسة الصنايع بنين ، ومدرسة الزراعة، ومدرسة التحرير وتمت ازالة المخلفات من أماكن التجمعات بالمدينة ، وجارى التركيز على نظافة الطرق الرئيسية والفرعية لرفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين بمدينة جهينة والقرى التابعة.

 

اعمال النظافة والتجميل بجهينة (3)
اعمال النظافة والتجميل بجهينة 

 

اعمال النظافة والتجميل بجهينة (7)
اعمال النظافة والتجميل بجهينة

 

اعمال النظافة والتجميل بجهينة (10)
اعمال النظافة والتجميل بجهينة

 

اعمال النظافة والتجميل بجهينة (12)
اعمال النظافة والتجميل بجهينة 

 

اعمال النظافة والتجميل بجهينة (13)
اعمال النظافة والتجميل بجهينة 

 

اعمال النظافة والتجميل بجهينة (14)
اعمال النظافة والتجميل بجهينة 

 


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