صور.. ترامب: أمريكا ستعيد بناء صناعتى الصلب والألومنيوم

رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض الأسبوع القادم تعرفات جمركية قدرها 25 % على واردات الصلب و10 % على الألومنيوم المستورد.

وفى اجتماع مع مسئولين صناعيين أمريكيين تعهد ترامب بإعادة بناء صناعتى الصلب والألمنيوم، قائلا إنه حان الوقت لإتخاذ إجراء حاسم لوقف فيض المنتجات إلى الولايات المتحدة.

وأفاد الاتحاد الألمانى للصلب أن خطة الولايات المتحدة لفرض تعرفات جمركية على واردات الصلب تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أنه يجب على الاتحاد الأوروبى أن يتصدى بحزم للتعرفات الجمركية الأمريكية باستخدام أدوات منظمة التجارة.

وأشار رئيس المفوضية الأوروبية يونكر إنه "يأسف بشدة" للقيود الأمريكية على الصلب والألومنيوم التى تؤثر على الاتحاد الأوروبى.

وأضاف: القيود الأمريكية على الصلب والألومنيوم "تدخل سافر لحماية الصناعة المحلية الأمريكية" ليس لها مبرر فيما يتعلق بالأمن القومى، فيما أشار وزير التجارة الكندى أن أى تعرفات أو حصص أمريكية على الصلب الكندي ستكون "غير مقبولة"

وأكد يونكر أن الاتحاد الأوروبى "سيرد بحزم" للدفاع عن مصالحه بمقترح فى الأيام المقبلة لإجراءات مضادة تتسق مع قواعد منظمة التجارة.

وأوضح رئيس مجلس النواب الأمريكى أنه يأمل بأن يتدبر ترامب "عواقب غير مقصودة" لقرار تعرفات الصلب والألمنيوم ويدرس مقاربات أخرى.



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كلمة ترامب بالبيت الأبيض



كلمة ترامب بالبيت الأبيض