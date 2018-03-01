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صور.. بوتين يعتزم خفض معدل الفقر فى روسيا إلى النصف خلال 6 سنوات

الخميس، 01 مارس 2018 12:44 م
صور.. بوتين يعتزم خفض معدل الفقر فى روسيا إلى النصف خلال 6 سنوات فلاديمير بوتين الرئيس الروسى





(أ ف ب)
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 أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه يريد خفض معدل الفقر "غير المقبول" فى روسيا الى النصف فى السنوات الست المقبلة أى مدة الولاية التى يرتقب أن يفوز بها بدون اى مفاجآت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى 18 مارس.

وقال بوتين فى خطابه السنوى أمام البرلمان والذى بثه التلفزيون بشكل مباشر "علينا أن نخفض خلال ست سنوات معدل الفقر إلى النصف على الأقل".

وأكد بوتين أن عدد الاشخاص الذين يعانون من الفقر فى روسيا تجاوز 42 مليون نسمة عام 2000 ليصل إلى حوالى 20 مليون شخص حاليا.

وركز بوتين الذى قاد البلاد على مدى السنوات الـ18 الماضية فى خطابه على المسائل الداخلية قائلا أن السنوات المقبلة ستكون "حاسمة" بالنسبة لروسيا.

وقال ان "رخاء روسيا ورخاء مواطنينا يجب أن يكونا أساس كل شئ، وفى هذا القطاع يجب أن نحقق اختراقا"، ودعا إلى تعزيز إستخدام التكنولوجيا فى البلاد من أجل تحسين مستوى معيشة الروس والاقتصاد.

وقال أن "التاخر فى مجال التكنولوجيا يشكل أبرز تهديد وهو عدونا الأول" مضيفا "من أجل المضى قدما والتطور بدينامية، يجب أن نوسع نطاق الحريات فى كل المجالات".

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

 

الرئيس الروسى
الرئيس الروسى

 

بوتين
بوتين

 

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

 


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