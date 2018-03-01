صور.. بدء مراسم عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى بمسجد عمر مكرم







كتب محمد صبحى - تصوير كريم عب العزيز و السعودى محمود

بدأت قبل قليل مراسم عزاء والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، المقام بالقاعة الكبيرة بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.



ويشارك فى حضور العزاء كل من الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، وعدد كبير من مدراء التحرير ورؤساء الأقسام بالمؤسسة لتقديم واجب العزاء.



كما يشارك فى حضور العزاء كل من ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، ومحمود موسى الكاتب الصحفى بمؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، والنائب مصطفى بكرى، ومحمود بدر أعضاء مجلس النواب.



وكان والد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى وافته المنية الخميس الماضى وشيعت الجنازة بمسقط رأسه بمحافظة قنا، وسط حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وكبار العائلات وأقيمت مراسم العزاء بالصعيد 3 أيام متواصلة.

















































































































































































































































































































































































































































