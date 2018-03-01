صور.. انطلاق مؤتمر دعم الرئيس السيسى بقرية بنبان فى أسوان







أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

انطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الجماهيري لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرية بنبان بحرى بمركز دراو فى أسوان، والذى ينظمه العمدة مجدى الحسينى وبرعاية النائب عامر الحناوى.

حضر المؤتمر الدكتور المستشار حسين أبو العطاء، رئيس حملة الإرادة المصرية، واللواء أحمد زغلول مهران، نائب رئيس المخابرات الحربية الأسبق ومستشار وزير الصحة للاتصال السياسى وشئون النواب، والسيد محمد العقارى نقيب الفلاحين، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وحضور الآلاف من المواطنين.

من جانب آخر، قال الدكتور عامر سعد، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات بأسوان، خلال المؤتمر الجماهيري الكبير لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو، إن الرئيس السيسى تسلم دولة محطمة، كما أن جيوش الدول من حولنا زالت إلا جيش مصر ما زال شامخا، مرددا: " يحيا عبد الفتاح السيسي وتحيا مصر"، وطالب الجميع أن يذهبوا لصناديق الانتخابات لنؤكد للعالم مدى حبنا لمصر ورئيسنا عبد الفتاح السيسي.

جانب من مؤتمر دعم السيسي بقرية بنبان في أسوان