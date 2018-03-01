صور.. انتشار القوات الروسية فى مخيم الوافدين على أطراف دمشق







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أظهرت صورا أبرزتها وكالة الأنباء الفرنسية، انتشارا للقوات الروسية عند حاجز "وفيدين" على أطراف دمشق، المجاورة للغوطة الشرقية التى يسيطر عليها المتمردون.

ووقف العسكريين الروس بمحيط مخيم الوافدين مدججين بالسلاح، وأعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا اللواء يورى يفتوشينكو، أن تصرفات المسلحين فى الغوطة الشرقية تدل على رفضهم تنفيذ القرار 2401 لمجلس الأمن الدولى حول الهدنة فى سوريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن اللواء يفتوشينكو - فى موجز صحفى عقده فى قاعدة حيميم بريف اللاذقية، التابعة لوزارة الدفاع الروسية مساء الأربعاء - قوله إن متابعة المركز لتطبيق نظام وقف إطلاق النار فى سوريا كشفت عن مواصلة المجموعات المسلحة عملياتها القتالية فى الغوطة وكذلك فى محافظات حلب واللاذقية ودرعا.



القوات الروسية فى سوريا



عناصر من الجيش الروسى بمحيط مخيم الوافدين



عناصر من الجيش الروسى فى سوريا



عناصر من الجيش الروسى فى مخيم الوافدين



عناصر من الجيش الروسى