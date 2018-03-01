صور.. الهنود يواصلون احتفالاتهم بمهرجان الألوان وقدوم الربيع







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

يواصل الهنود احتفالات عيد الربيع فى الهند، بإقامة مهرجان هولى الدينى بمدينة فريندافان التى تقع فى ولاية اوتار براديش، حيث يقام هذا المهرجان كل عام مع بداية شهر مارس احتفالا بقدوم فصل الربيع.

ويُطلق عليه البعض أيضا "مهرجان الألوان"، وذلك لاستخدام الألوان بكثافة خلال احتفالات الربيع، كما يُعد من الاحتفالات الهندوسية التى أصبحت ضمن أكبر المهرجانات العالمية بعد "كرنفال ريو" الذى يُقام بالبرازيل.

وخلال المهرجان، تُصبح الألوان جزء لا يتجزأ من حياة الهنود، حيث يعتبر الهنود عيد الربيع، أنه انتصار للسعادة والبهجة على كآبة الشتاء والمطر والاختباء من الجو، فتزدهر ألوان الحياة من زهور ومحاصيل ومشاعر مبهجة لذلك يحتفل الهنود بالالوان.



أطفال هنود يلطخون وجوههم بالالوان



اطلاق الالوان فى الهند



تلطيخ وجه طفل بالالوان



تلطيخ وجه طفله بالهند



جميلات الهند يضعن مساحيق الالوان على وجوههن



رقصات شعبية هندية



فتيات تلطخ وجوههم بالالوان



فتيات يحتفلون بأعياد الربيع فى الهند



مهرجان الالوان فى الهند



وضع الألوان على وجوه سيدات بالهند احتفالا باعياد الربيع



وضع مساحيق الألوان على جسد رجل