صور.. الشيخ ياسين التهامى يبدأ إحياء الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة

صور.. الشيخ ياسين التهامى يبدأ إحياء الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسةالخميس، 01 مارس 2018 12:55 ص
الشيخ ياسين التهامى
كتب لؤى على - تصوير أحمد معروف
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بدأ الشيخ ياسين التهامى، عميد المنشدين، وصلته بإحياء الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة، وسط تواجد الآلاف من أتباع الطرق الصوفية والمحتفلين بالليلة الختامية لمولد السيدة.
وتستمر وصلة التهامى حتى قبيل الفجر، وسط تواجد الآلاف من اتباع الصوفية، حيث صعد الشيخ على المسرح الملاصق لمسجد السيدة نفيسة عقب انتهاء نجله نقيب المنشدين محمود التهامى من وصلته.
كانت وزارة الأوقاف أصدرت تعليماتها بضرورة الحفاظ على المسجد ومنع الاختلاط داخله، وكذلك منع الأكل والحفاظ على نظافته، وذلك بتكثيف حملات التفتيش من ديوان عام الوزارة، للتأكد من تنفيذ تعليماتها.
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