صور.. الرقابة الإدارية تتفقد فعاليات ملتقى انتقاء الموهوبين رياضيا بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أجرى عضو هيئة الرقابة الإدارية بالمنوفية المختص بمحافظة المنوفية جولة تفقدية بالاتحاد الرياضى ببركة السبع، وتفقد الفاعليات وما يتم من اختبارات للمتقدمين وسط حالة من الفرحة الكبيرة بين اللاعبين.

من جانبه أكد العضو أن الجولة تأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاكتشاف الموهوبين رياضيا، ومن أجل النهوض بالرياضة والحفاظ على الموهوبين رياضيا، معربا عن سعادته بما شاهد من إقبال وفعاليات.

فيما أكدت سوسن طائل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية أن الفعاليات تتم على 9 لعبات بينهم 5 لعبات بمركز بركة السبع و4 لعبات بالاستاد الرياضى بشبين الكوم.

وأوضحت سوسن طائل أن عدد اللاعبين المتقدمين وصل إلى 300 لاعب ببركة السبع وما يقرب من 150 لاعبا بشبين الكوم، مؤكدة أنها ستسعى جاهدة لتدعيم الفائزين.

وأشارت إلى أن الفعاليات مستمرة حتى الخميس المقبل من أجل الوصول إلى الفعاليات الأخيرة والتصفيات التى تتم على مستوى الجمهورية.

شارك فى الفعاليات سمير عتريس رئيس مركز ومدينة بركة السبع، ونوال مجلس المدينة ومدير الإدارة الرياضية وعدد من القيادات التنفيذية بالمركز.



الرقابة الإدارية تتفقد فعاليات ملتقى انتقاء الموهوبين رياضيا



الرقابة الإدارية تتفقد فعاليات ملتقى انتقاء الموهوبين رياضيا



الرقابة الإدارية تتفقد فعاليات ملتقى انتقاء الموهوبين رياضيا



الرقابة الإدارية تتفقد فعاليات ملتقى انتقاء الموهوبين رياضيا



الرقابة الإدارية تتفقد فعاليات ملتقى انتقاء الموهوبين رياضيا