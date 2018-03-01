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صور.. الرئيس الفلسطينى يحضر الدورة الثالثة للمجلس الثورى لحركة فتح

الخميس، 01 مارس 2018 07:24 م
صور.. الرئيس الفلسطينى يحضر الدورة الثالثة للمجلس الثورى لحركة فتح مؤتمر حركة فتح





كتب عبد الوهاب الجندى
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وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، إلى مقر انعقاد مؤتمر الدورة الثالثة للمجلس الثورى لحركة فتح، فى رام الله، والتى تستمر ثلاثة أيام، وبدأ الاجتماع بقراءة الفاتحه على أراوح الشهداء، وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال هذه الدورة الاستثنائية الموقف الأمريكى الخطير اتجاه القضية الفلسطينية ووضع كافة السبل والإمكانيات لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وتطوير العلاقات على المستوى الإقليمى والخارجي.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 

قراءة الفاتحة علي أرواح الشهداء
قراءة الفاتحة علي أرواح الشهداء

 

مؤتمر حركة فتح
مؤتمر حركة فتح

 

وصور الرئيس أبو امازن
وصور الرئيس أبو امازن

 


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