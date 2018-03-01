صور.. إفتتاح مدرسة ساو للتعليم الأساسى بديروط بتكلفة 8 مليون جنيه







أسيوط ضحا صالح

شهد الدكتور عواد أحمد سكرتير مساعد محافظة أسيوط إفتتاح مدرسة ساو للتعليم الأساسى بقرية نزلة ساو التابعة لمركز ديروط تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية.

وذلك بحضور صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط والعميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط.

وأكد الدكتور عواد أحمد، خلال إفتتاح المدرسة، أن العمل فى قطاع التعليم يجرى طبقًا لإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2020" التى تعكس الملامح الأساسية لمصر الجديدة خلال الـ 15 عاما المقبلة مشيرًا إلى إفتتاح 16 مدرسة خلال عام 2015 بالمحافظة وإفتتاح 44 مدرسة فى عام 2016 بينما شهد عام 2017 إفتتاح 48 ليصل عدد المدارس التى تم إفتتاحها خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط 108 مدرسة ويجرى العمل حاليًا فى إنشاء 111 مدرسة جديدة متوقع دخولها الخدمة العام الدراسى 2018/2019 وجارى طرح 40 مدرسة جديدة ليصل إجمالى عدد المدارس التى تم إنشاؤها والمدارس الجارى العمل بها منذ عام 2016 حوالى 253 مدرسة.

وتفقد السكرتير المساعد فصول المدرسة وتجهيزات المكتبة ومعمل الحاسب الآلى كما تفقد الملعب الخاص بالمدرسة مشيدًا بالتجهيزات الموجودة بالمدرسة مقدمًا الشكر لمؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى على مساهمتهم المستمرة لتحقيق التنمية للمجتمع وخاصة فى المناطق الفقيرة والمحرومة.

وقال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، أنه تم إفتتاح 28 مدرسة بديروط خلال ال 3 سنوات فقط مشيرًا إلى حصول كافة المعلمين على تدريبات ودورات بهدف رفع كفاءة العملية التعليمية بنطاق المحافظة.

على جانب آخر، أكد محافظ أسيوط، أن الاهتمام بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين يأتى على رأس أولويات عمل المحافظة لافتاً إلى التنسيق المستمر مع وكيل وزارة الصحة ومديرى الإدارات الصحية لسد العجز فى الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية وتزويدها بمختلف التخصصات مشددًا على حسن معاملة المترددين على المستشفيات والمرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم وفقًا للمعايير والضوابط وإحالة المخالفين لجهات التحقيق.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة السكان بأسيوط ، إنه تم إحالة 15 ممرضة يعملون بنوبتجية استقبال مستشفى أبوتيج للتحقيق لسوء معاملة الجمهور المتردد على المستشفى وعدم اتباع التعليمات حرصًا على سلامة المرضى وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم مشددًا على استمرارية حملات التفتيش والمتابعة بصورة مفاجئة.

وأشار وكيل الوزارة إلى إنه بناءًا على الشكاوى المتكررة من بعض المواطنين المترددين على استقبال مستشفى أبوتيج المركزى من سوء معاملة طاقم التمريض لهم وعدم اتباع التعليمات والإجراءات الخاصة بسلامة المرضى فتم على الفور تشكيل لجنة لمتابعة المستشفى والتحقق من الشكوى وتم على أثرها إحالة 15 ممرضة يعملون بنوبتجية استقبال مستشفى أبوتيج للتحقيق وعرض نتائج التحقيق على المحافظ.



افتتاح مدرسة ساو الابتدائية بديروط



افتتاح مدرسة ساو الابتدائية بديروط



افتتاح مدرسة ساو الابتدائية بديروط



افتتاح مدرسة ساو الابتدائية بديروط



افتتاح مدرسة ساو الابتدائية بديروط



افتتاح مدرسة ساو الابتدائية بديروط



افتتاح مدرسة ساو الابتدائية بديروط



افتتاح مدرسة ساو الابتدائية بديروط



افتتاح مدرسة ساو الابتدائية بديروط