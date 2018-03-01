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صور.. إصابة شخصين فى انفجار سيارة وسط أربيل بالعراق

الخميس، 01 مارس 2018 05:56 م
صور.. إصابة شخصين فى انفجار سيارة وسط أربيل بالعراق انفجار





كتب: محمد الأحمدى - تصوير (وكالات الأنباء)
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أسفر انفجار، تسببت به عبوة لاصقة وضعت أسفل سيارة اليوم، عن سقوط جريحين على الأقل فى مدينة أربيل شمال العراق، حسبما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

ونشر مواقع عراقية صورا للسيارة التى استهدفها الانفجار فى منطقة بنصلاوة وسط أربيل، عاصمة إقليم كردستان، والتى تعد من المناطق الأمنة نسبيا.

 

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 جانب من انفجار السيارة 

 

انفجار أربيل بالعراق
انفجار أربيل بالعراق

 

انفجار سيارة
انفجار سيارة

 


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