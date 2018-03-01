صور.. إصابة شخصين فى انفجار سيارة وسط أربيل بالعراق

صور.. إصابة شخصين فى انفجار سيارة وسط أربيل بالعراقالخميس، 01 مارس 2018 05:56 م
انفجار
كتب: محمد الأحمدى - تصوير (وكالات الأنباء)
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أسفر انفجار، تسببت به عبوة لاصقة وضعت أسفل سيارة اليوم، عن سقوط جريحين على الأقل فى مدينة أربيل شمال العراق، حسبما ذكرت وسائل إعلام عراقية.
ونشر مواقع عراقية صورا للسيارة التى استهدفها الانفجار فى منطقة بنصلاوة وسط أربيل، عاصمة إقليم كردستان، والتى تعد من المناطق الأمنة نسبيا.
جانب من انفجار السيارة
انفجار أربيل بالعراق
انفجار سيارة
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