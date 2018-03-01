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صور.. إجراء اختبارات لـ985 طالبا وطالبة من المتفوقين بمدارس كفر الشيخ

الخميس، 01 مارس 2018 12:33 م
صور.. إجراء اختبارات لـ985 طالبا وطالبة من المتفوقين بمدارس كفر الشيخ جانب من اختبارات الموهوبين بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهد مركز التطوير التكنولوجى بكفر الشيخ، ومعامل الحاسب الآلى بالإدارات التعليمية، انعقاد اختبارات الموهوبين والعباقرة فى مواد الرياضيات والكيمياء والفيزياء، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والكلية الفنية العسكرية.

 

قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع إجراء الإختبارات لـ 985 طالبًا وطالبة فى مواد "الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء"، منهم 371 طالبا فى مادة الرياضيات، و308 طلاب وطالبات فى مادة الكيمياء، وإجراء الاختبارات لـ 306 طلاب وطالبات فى مادة الفيزياء، مؤكدًا على أن الامتحان أون لاين بدون تدخل من المديرية .

 

يذكر أن الاختبارات تمت بإشراف صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وهناء شهاب وكيل المديرية، وأحمد فوده المدير العام للتعليم العام، ووائل الحداد رئيس مركز التطوير، ووليد العطار مدير مركز الاختبارات .

 

 

اجراء الاختبارات للمتفوقين
إجراء الاختبارات للمتفوقين

 

جانب من اجراء الإختبارات
جانب من إجراء الاختبارات

 

جانب من اختبارات الطلاب المتفوقين
جانب من اختبارات الطلاب المتفوقين

 

جانب من التعليم
جانب من التعليم

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