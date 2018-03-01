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صور.. "إئتلاف دعم مصر" يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي في الأقصر

الخميس، 01 مارس 2018 10:56 م
صور.. "إئتلاف دعم مصر" يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي في الأقصر جانب من المؤتمر





الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم، الخميس، فعاليات مؤتمر جماهيرى لدعم الرئيس السيسي نظمه إئتلاف دعم مصر، بساحة آل العماري بمنطقة المنشأة، بحضور الآلاف من الجماهير التي أعلنت دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

حضر المؤتمر نواب البرلمان وقيادات إئتلاف دعم مصر، ونجوم الرياضة والسياسة بمصر، ومشايخ الساحات الدينية وكبار رجال آل البيت وهم الشريف إدريس الإدريسي رئيس الرابطة العالمية للسادة الأشراف الأدارسة على مستوى العالم الاسلامى، والشيخ محمد الطيب رائد ساحة الطيب والدكتور أحمد محمد الطيب، والشيخ محمد حسن الدح.

وبدأ المؤتمر الذى حضر فعالياته كل من المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، وبطلة الرياضة رانيا علواني عضوة الإئتلاف، والدكتور نور سمير الخولي، والدكتور عبد الله مبروك، والنائب حسنين أبو المكارم أمناء عام ومساعدين إئتلاف دعم مصر، والنائب حسام العمدة عضو المكتب السياسي للإئتلاف، والنائب اللواء جمال عبد العال عضو قنا وأبوتشت، وأعضاء البرلمان بمحافظة الأقصر وهم كل من حمادة العماري والعمد فيصل عبد الرحمن وأحمد حسن الفرشوطى ومحمد ياسين وخالد مجاهد وعبد الرازق الزنط وأحمد إدريس، وقيادات الأوقاف والأزهر والكنيسة، والقيادات الشعبية والدينية والرموز السياسية بالصعيد، بتلاوة آيات الذكر الحكيم.

وفى بداية المؤتمر تحدث الدكتور حمادة العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الشعب المصرى عليه أن يقوم بدوره الكبير بالوقوف بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسى ويدعمه بكل قوة ضد القوى والدول المعادية لمصر والتى تحاول إسقاط نظامها وهدم مؤسساتها والعودة بها لمرحلة الفوضى واللادولة، حيث أن الرئيس السيسى نقلها لحالة الأمن والاستقرار السياسى القوى، من حالة الفوضى وغياب الأمن خلال الفترة التى سبق عهد الرئيس السيسى، حيث أن إنجازات الرئيس تتحدث عنه والمشروعات الكبري التنموية مستمرة في كل صوب وحدب بمصر.

وناشد الدكتور حمادة العماري – في كلمته بالمؤتمر – أنه لابد أن يقوم كل مواطن بالتوجه إلي صندوق الإنتخابات للتأكيد علي قوة وتلاحم الشعب المصري مسلم ومسيحي كبير وصغير فتاة وسيدة وأم، ولابد أن يقوم الجميع بالمشاركة في حقه بالتصويت لمن يريد.

إئتلاف دعم مصر يجمع الآلاف من الأهالي للإعلان عن تأييد الرئيس في الإنتخابات الرئاسية
إئتلاف دعم مصر يجمع الآلاف من الأهالي للإعلان عن تأييد الرئيس في الإنتخابات الرئاسية

 

الآلاف من أبناء الاقصر يعلنون دعم الرئيس
الآلاف من أبناء الاقصر يعلنون دعم الرئيس

 

محمد السويدي: الرئيس السيسي اخرج مصر من نفق مظلم لنور التنمية والبناء والمشروعات الكبري
محمد السويدي: الرئيس السيسي اخرج مصر من نفق مظلم لنور التنمية والبناء والمشروعات الكبري

 

كلمة المهندس محمد السويدي خلال المؤتمر
كلمة المهندس محمد السويدي خلال المؤتمر

 

رانيا علواني خلال حضور مؤتمر دعم الرئيس السيسي
رانيا علواني خلال حضور مؤتمر دعم الرئيس السيسي

 


جانب من كلمة رئيس ائتلاف دعم مصر
جانب من كلمة رئيس ائتلاف دعم مصر

 

قيادات ائتلاف دعم مصر خلال فعاليات المؤتمر
قيادات ائتلاف دعم مصر خلال فعاليات المؤتمر

 

سيلفي داخل مؤتمر دعم الرئيس السيسي بالاقصر
سيلفي داخل مؤتمر دعم الرئيس السيسي بالاقصر

 

الشريف الادريسي داخل المؤتمر بالاقصر
الشريف الادريسي داخل المؤتمر بالاقصر

 

واد الساحات الدينية في حضور مؤتمر دعم الرئيس
واد الساحات الدينية في حضور مؤتمر دعم الرئيس

 


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