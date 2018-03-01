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الخميس، 01 مارس 2018 10:24 م
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صدور أول عدد من مجلة الرائد الصادرة عن نقابة المعلمين بعد توقف 6 سنوات

الخميس، 01 مارس 2018 08:49 م
صدور أول عدد من مجلة الرائد الصادرة عن نقابة المعلمين بعد توقف 6 سنوات مجلة الرائد الصادرة عن نقابة المعلمين





كتبت آية دعبس
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انتهت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب من إعداد مجلة " الرائد" والتي كانت تصدر دورياً عن نقابة المعلمين ولكنها توقفت خلال الست سنوات الأخيرة وتم صدور أول عدد للشهر الجاري مارس 2018

وتعد " الرائد " صوت المعلمين الورقي الذي يصل لكل المسئولين والمواطنين في ربوع محافظات مصر وعاصمتها وضواحيها معبرةً عن أحلامهم وأفكارهم وتطلعاتهم من أجل مستقبل أفضل للأبناء والأحفاد والأجيال فهي تخصص بعضاً من صفحاتها لقضايا المعلمين ومشكلاتهم وما يواجهون من عقبات لتضعها أمام جميع المسئولين وتتم متابعتها حتى الانتهاء من حلها. 

ولم تقتصر الرائد على توصيل صوت المعلم فقط فهي أيضاً قناة لعرض خدمات القيادات والمسئولين وما تم حله من شكاوى وما تم تنفيذه من اقتراحات إضافة إلى إتاحة الفرصة أيضاً لأولياء الأمور والطلاب والإداريين والإخصائيين والموظفين والعاملين مع ربطها بغرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية ، وتكتمل المنظومة بفريق إعداد على أعلى مستوى من المهنية والاحترافية بما يجعلها قبلة المعلمين الأولى.

 
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