شاب يقتل أمه ويصيب شقيقه الأصغر بسبب المخدرات فى الشرقية







الشرقية - فتحية الديب

أنهى شاب حياة أمه وأصاب شقيقه الأصغر 9 سنوات بقرية إكراش بديرب نجم بمحافظة الشرقية، وادعى قيام مجهول بقتلها، وتم ضبطه والتحفظ عليه وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث المباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى الأحرار بوصول "أمل.أ.ع" 46 سنة ربة منزل مقيمة قرية إكراش مركز ديرب نجم جثة هامدة، وتبين إصابتها بـ3 طعنات بآلة حادة بالرأس.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد أحمد جلال رئيس مباحث ديرب نجم، قيام نجلها ويدعى "عطية" فى منتصف العشرينات، بارتكاب الواقعة، بسبب مشادة بينهما لطلبه الحصول على المال، وتبين أنه يتعاطى المواد المخدرة، وقام أيضا بضرب شقيقه الأصغر 9 سنوات بالبلطة على رأسه، وذلك أثناء مشاهدته الواقعة، خوفا من فضح أمره، وذهب إلى مركز الشرطة يبلغ عن الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث قيامه بارتكاب الواقعة، وتم نقل شقيقه فى حالة سيئة للغاية إلى العناية المركزة بمستشفى الزقازيق الجامعى، وتبين أن والده يعمل فى دولة السعودية.