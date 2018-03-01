شاب وصديقه يقتلان سائقا بسبب الخلاف على ركوب سيارة ميكروباص بالعياط

شاب وصديقه يقتلان سائقا بسبب الخلاف على ركوب سيارة ميكروباص بالعياطالخميس، 01 مارس 2018 09:50 م
جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهمين بقتل سائق سيارة ميكروباص بالعياط، وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين السائق وشاب بسبب ركوب السيارة مما دفع الشاب للاستعانة بصديقه والتشاجر مع المجنى عليه وإصابته بجرح نافذ مما أسفر عن مفارقته الحياة.
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مقتل سائق سيارة ميكروباص بالعياط.
فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه نشبت بينه مشادة كلامية وبين شاب بسبب ركوب السيارة، حيث استعان الشاب بأحد أصدقائه وتشاجرا مع السائق، مما أسفر عن إصابته بجرح نافذ نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض أدى إلى مقتله.
وحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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