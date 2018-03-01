س وج.. اعتداءات إسرائيل على المقدسات المسيحية فى فلسطين خلال 18 عاما







كتب عبد الوهاب الجندى

لم يكن إغلاق كنيسة القيامة فى مدينة القدس الفلسطينية، هو الأول من نوعه، فقد تم إغلاق الكنيسة ذاتها فى 27 أبريل عام 1990، ونتيجة لقرار بلدية الاحتلال بفرض ضرائب على أملاك الكنائس فى فلسطين، توافق البطاركة والطوائف المسيحية، على إغلاق أقدس مكان مسيحى على وجه الأرض، وهو كنيسة القيامة بمدينة القدس بداية الأسبوع الجارى.

اليوم السابع، يرصد الاعتداءات الإسرائيلية، على المقدسات المسيحية خلال الـ 18 عاما الأخيرة على هيئة "س و ج":-

س: ما هى الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المسيحية عام 2000؟

ج: فى سنة 2000، هدمت بلدية القدس الإسرائيلية كنيسة المصعد بحجة أنها شيدت دون ترخيص.

س: ما هى الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المسيحية عام 2001؟

ج: فى سنة 2001، قتل الاحتلال الأرشمنديت جرمانوس وهو يقود سيارته مقابل مستوطنة معاليه أدوميم على طريق القدس أريحا.

س: ما هى الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المسيحية عام 2002؟

ج: فى سنة 2002، أطلق الإسرائيليون النار والقذائف من مستوطنة أبو غنيم على كنيسة جمعية الشبان المسيحية، مما أدى إلى تدمير العديد من دور السكن وأماكن العبادة، وفى نفس العام اقتحم الجنود الإسرائيليون كنيسة الرجاء اللوثرية، وكنيسة التجلى للروم الأرثوذكس، والكنيسة الإنجيلية فى رام الله، وقاموا بتفتيشها.

س: ما هى الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المسيحية عام 2010؟

ج: فى سنة 2010، قام مستوطنون متطرفون بحرق كنيسة فى شارع الأنبياء، فى مدينة القدس المحتلة.

س: ما هى الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المسيحية عام 2012؟

ج: فى سنة 2012، قامت مجموعة يهودية متطرفة، تعمل تحت شعار دفع الثمن، بكتابة شعارات مسيئة للمسيحية والمسيحيين على جدران الكنيسة المعمدانية فى القدس الغربية.

س: ما هى الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المسيحية عام 2013؟

ج: فى سنة 2013، كتبت شعارات مسيئة للمسيحيين على جدران كنيسة فى جبل صهيون، بالقرب من السور الجنوبى المحيط بالبلدة القديمة فى المدينة المقدسة.

س: ما هى الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المسيحية عام 2014؟

ج: فى سنة 2014، تم تدمير كنيسة القديس بروفيروس التى تقع بحى الزيتون فى غزة، والتى يعود تاريخها لعام 406م.

س: ما هى الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المسيحية عام 2015؟

ج: فى سنة 2015، أقدمت عصابة تدفيع الثمن "الإسرائيلية" على إحراق كنيسة "جبل صهيون" فى القدس المحتلة، وخطت عبارات مسيئة للديانة المسيحية على جدرانها.

س: ما هى الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المسيحية عام 2016؟

ج: فى عام 2016، إضرام النار فى إحدى الغرف التابعة للكنيسة اليونانية.

س: أسباب إغلاق كنيسة القيامة 2018؟

ج: بداية الأسبوع الماضى يوم السبت، 25 فبراير 2018، وفى خطوة غير مسبوقة، أعلن بطريرك الروم الأرثذوكس ثيوفولس الثالث إغلاق كنيسة القيامة فى البلدة القديمة فى القدس المحتلة حتى إشعار آخر، احتجاجا على قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلى فرض ضرائب على أملاك الكنائس فى القدس المحتلة.

وفجر يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير أعيد افتتاح كنيسة القيامة أمام الطوائف المسيحية بعد إغلاق دام ثلاثة أيام، وجاء فتح الكنيسة بعد ساعات من تراجع سلطات الاحتلال عن قرار جبي الضرائب عن أملاك الكنائس.