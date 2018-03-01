سماء الأقصر تشهد تحليق 22 رحلة بالون طائر تقل 400 سائح







الأقصر - أحمد مرعى

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الخميس، تحليق 22 رحلة بالون طائر، أقلت على متنها 400 سائح، للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، وذلك مع تحسن حالة الطقس فى سماء المحافظة خلال تلك الأيام.

ومن جانبه قال مصدر بمطار البالون الطائر بالأقصر إن الرحلات توالت فى سماء المدينة خلال الأيام الماضية، حيث حلقت اليوم 22 رحلة بالون لمختلف الشركات وبصورة طبيعية تماما، وذلك فى سماء البر الغربى بمحافظة الأقصر، تحت قيادة الطيارين المميزين، وعادت الرحلات مجددا لأرض مطار البالون.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن جميع الرحلات خرجت وعادت بصورة طبيعية تماما، والتى تخرج بصورة يومية فجرا من مطار البر الغربى، بعد تحسن أحوال الطقس، وسط حالة من السعادة والبهجة بين السياح الذين أقلتهم، وبلغ عددهم 400 سائح من مختلف دول العالم، والذين استقلوا المناطيد الهوائية فى سماء الأقصر بصورة تؤكد قدرة الطيارين المصريين فى التحليق بسماء الأقصر.