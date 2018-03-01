سقوط عصابة يتزعمها أمين شرطة ومدرس لاستقطاب راغبى المتعة الحرام بالغربية







الغربية – عادل ضرة

نجح ضباط إدارة البحث الجنائى بالغربية، بقيادة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، فى إلقاء القبض على عصابة لاستقطاب راغبى المتعة الحرام من الشباب، يتزعمها أمين شرطة ومدرس وزوجته، وقيامهم بتصوير الضحايا بدون ملابس، وإجبراهم على توقيع إيصالات أمانة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة، ببلاغ عادل عبد الغفار القلينى طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، مقيم قرية طرينة دائرة المركز، بأنه حال خروج من المدينة الجامعية بالحى السادس دائرة قسم ثان مدينة نصر، وباستقلاله سيارة ميكروباص يوجد بها شخص بجوار قائدها وسيدة فى المقعد الخلفى متجها إلى محطة رمسيس، وعقب ذلك لم يشعر بنفسه إلا بداخل شقة سكنية بالدور الأرضى صحبة شخصين، أحدهما يرتدى ملابس أميرية برتبة أمين شرطة، فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، والاستيلاء منه على هاتف محمول، وتصوير مقطع فيديو له وعقب ذلك قاموا بتركه بطريق المحلة طنطا.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث بالمحلة، والرائد عمر أبو بكر رئيس بماحث مركز المحلة.

وتوصل رجال المباحث، إلى أن وراء الواقعة "عبد المنعم ع ال" 50 سنة، مدرس بمدرسة فصول التربية الفكرية بكفر الزيات، و"سماح ك ب" 43 سنة ربة منزل(زوجة الأول)، و"مصطفى ع ال" 44 سنة أمين شرطة نظام من قوة مركز كفر الزيات (شقيق المتهم الأول).

وعقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة، تم ضبط المتهم الأول والثانية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث، وأضافت المتهمة بإنشائها صفحة على الفيس بوك باسم "ميساء – زهرة الشتاء"، لاستدراج راغبى المتعة الحرام لممارسة الجنس معهم بعلم زوجها، وأنها تقوم باصطياد الرجال وإيهامهم برغبتها فى ممارسة الجنس معهم، وعند حضور المجنى عليه يكون فى انتظاره زوجها وشقيقه، وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة كرها عنه، ومساومته على إحضار مبالغ مالية مقابل استعادة إيصالات الأمانة ومتعلقاته الشخصية.

كما توصلت التحريات، إلى أن المجنى عليه لديه صفحة على الفيس بوك باسم "عزيز رفعت"، وأنه حضر لمنزل المتهمين برغبته بناء على الموعد المتفق عليه، وعقب حضوره قاما والمتهم الثالث الذى كان يرتدى ملابس ميرى بإكراهه على توقيع 6 إيصالات أمانة على بياض، والاستيلاء على هاتفه المحمول ونقوده، وتصوير مقطع فيديو جنسى له، وقاموا بمساومته على إحضار 20 ألف جنيه مقابل إيصالات الأمانة.

وبإعادة مناقشة المبلغ، اعترف بصحة التحريات، وأنه اختلق الواقعة خوفا من تعرضه للمسائلة القانونية، فتحرر محضرا بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.