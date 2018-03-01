سقوط ضحايا فى هجوم انتحارى قرب العاصمة الصومالية

سقوط ضحايا فى هجوم انتحارى قرب العاصمة الصوماليةالخميس، 01 مارس 2018 11:50 ص
الشرطة الصومالية - أرشيفية
رويترز
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قالت الشرطة الصومالية ومتحدث باسم حركة الشباب المتشددة إن الحركة نفذت هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة على نقطة أمنية تبعد نحو 15 كيلومترا عن العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس.
وقال الرائد عبد الله نور إن الانفجار تسبب فى سقوط ضحايا.
فى سياق متصل ا نفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق بمنطقة "جدو" جنوب الصومال الأحد الماضى فى ناقلة مدرعة تقل جنودا كينيين.
وذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية أن سكان المنطقة أكدوا وقوع الحادث صباح اليوم بالقرب من الحدود الكينية فيما أعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسئوليتها عن الانفجار عبر بيان لها مؤكدة مقتل عدد من الجنود الكينيين خلاله.
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