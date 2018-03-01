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سفير فرنسا ببيروت: الرئيس ماكرون يؤجل زيارته للبنان المقررة بأبريل المقبل

الخميس، 01 مارس 2018 04:48 م
سفير فرنسا ببيروت: الرئيس ماكرون يؤجل زيارته للبنان المقررة بأبريل المقبل الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون





(أ ش أ)
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أعلن السفير الفرنسى فى بيروت برونو فوشي، على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أرجأ زيارته إلى لبنان التى كانت مقررة فى أبريل المقبل بسبب ارتباطات سابقة.

والتقى سفير فرنسا، فى وقت سابق اليوم، بالرئيس اللبنانى ميشال عون بقصر بعبدا، حيث أكد أن المؤتمر الدولى (سيدر) لدعم الاقتصاد اللبنانى سيعقد فى موعده فى 6 أبريل المقبل بباريس، على أن يتم عقد اجتماع تحضيرى له على مستوى كبار الموظفين فى 26 مارس الجاري، بحسب مصادر رسمية.

ويستهدف هذا المؤتمر - الذى سيضم ممثلى المؤسسات المالية والدول المانحة - جمع الموارد اللازمة لتمويل برنامج تطوير واسع للبنية التحتية اللبنانية.

وكان ماكرون قد أعلن فى أغسطس الماضى - فى لقائه السنوى بباريس مع سفراء فرنسا فى الخارج - أنه سيقوم فى الربيع المقبل بجولة فى الشرق الأوسط تشمل لبنان والأردن وإسرائيل والأراضى الفلسطينية.

 


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بيروت

فرنسا

سفير فرنسا ببيروت

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لبنان



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