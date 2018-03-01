سعر الريال السعودى اليوم الخميس 1-3-2018 والعملة السعودية تواصل استقرارها







كتبت- هبة حسام

بعد التراجع الذى سجلته العملة السعودية منذ تعاملات بداية الأسبوع وحتى أول أمس الثلاثاء، واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم الخميس الموافق بداية شهر مارس وآخر أيام الأسبوع المصرفى 1-3-2018، مسجلاً 4.68 جنيه للشراء، و 4.70 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى، وهو ذات السعر الذى سجله الريال السعودى على مدار تعاملات الأمس.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم، والذى جاء كالتالى..



سعر صرف الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.6907 جنيه للشراء

4.7177 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.68 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة



4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.65 جنيه للشراء

4.70جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى اليوم

ولى العهد السعودى: موجة الإصلاحات الجديدة فى المملكة جزء من العلاج بالصدمة



ومن ناحية اخرى، استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، المقدمة الثانية الخاصة بالأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، والذى يزور القاهرة الأحد المقبل، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين، وآخر تطورات الأحداث بالمنطقة العربية، وتطوير العلاقات المتبادلة فى مختلف المجالات.

قامت سلطات الأمن بالمطار بإغلاق ساحات انتظار السيارات باستراحة كبار الزوار، لاستقبال المقدمة الثانية التى وصلت من الرياض على طائرة خاصة، وكان فى استقبالها بالمطار بعض العاملين بالسفارة السعودية بالقاهرة، وتم السماح بدخول 10 سيارات لنقل الأغراض التى سوف تستخدم خلال الزيارة.