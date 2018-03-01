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سعر الدولار اليوم الخميس 1-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الخميس، 01 مارس 2018 10:51 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 1-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية الدولار الأمريكى





كتبت- هبة حسام
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بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية على مدار أول 3 أيام من الأسبوع الحالى، سجل سعر الدولار استقراراً اليوم الخميس 1-3-2018، مواصلة للاستقرار الذى سجله خلال تعاملات الأمس،  بالغاً 17.56 جنيه للشراء، و 17.66 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى.

 

وفيما يلى سعر الدولار خلال التعاملات اليومية لعدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى مصر، اليوم الخميس..

 

الدولار
الدولار

 

سعر الدولار فى مصر
 

استقر سعر الدولار اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع المصرفى، عند سعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5917 جنيه للشراء، و 17.6917 جنيه للبيع،

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.5917 جنيه للشراء

 17.6917 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.56 جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.56 جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.58  جنيه للشراء

17.68  جنيه للبيع

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.58 جنيه للشراء

 17.68 جنيه للبيع

 

وزارة المالية تنظم مؤتمرا عن مكافحة التهرب الضريبى الدولى 7 مارس

 

وعلى صعيد آخر، تنظم وزارة المالية تحت رعاية عمرو الجارحى وزير المالية مؤتمر عن مكافحة التهرب الضريبى الدولى تحت عنوان "زيادة كفاءة الموارد المحلية فى مصر من خلال تطبيق نظام ضريبى فعال وتبادل المعلومات" وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD) (والاتحاد الأوروبى (EU) باعتبارهم الجهات الممولة والداعمة لبرنامج تعزيز الموارد المحلية فى مصر. يعقد المؤتمر فى الفترة من 7-8 مارس بفندق الماسة بمدينة نصر.

 

ومن المقرر أن يلقى عمرو الجارحى وزير المالية كلمة فى افتتاح المؤتمر تتناول الاصلاحات الضريبية التى قامت بها الوزارة والتى ساهمت بشكل ملحوظ فى زيادة الإيرادات الضريبية مثل تمرير قانون القيمة المضافة وقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

 

وبحسب بيان من الوزارة فإنه من المقرر أن تعقد جلسة نقاشية يديرها كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وباسكال سانت امانز مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وبحضور السفير ايفان سيركوس رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بمصر وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية و المهتمين من رجال الأعمال والضرائب.

 

 

 

 


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