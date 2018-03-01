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سري الدين وشركاه تمثل موانئ دبى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى تطوير العين السخنة

الخميس، 01 مارس 2018 05:36 م
سري الدين وشركاه تمثل موانئ دبى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى تطوير العين السخنة سري الدين وشركاه





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أعلن مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية عن تمثيله قانونيأ لكل من موانئ دبى العالمية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية من مشروع تطوير منطقة العين السخنة العالمية بمساحة 30 كيلومترا مربعا "فى المرحلة الأولى".

 

 

تأتى الاتفاقية الهامة فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالبلدين بضرورة تعزيز الاستثمار المشترك وتحقيق التنمية وزيادة فرص العمل والإسراع بمعدلات النمو من خلال تطوير منطقة صناعية وسكنية ولوجستية متكاملة بالعين السخنة.

 

وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية شراكة فى منتدى الشباب العالمى الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ- مصر فى نوفمبر من العام الماضى تنص على تأسيس شركة تنمية بالمشاركة بين الهيئة وموانئ دبى العالمية، على أن تسهم فيها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51% وموانئ دبي العالمية بنسبة 49% و احتفاظها بحق الإدارة.

 

وستنفذ شركة التنمية الجديدة مشروع  تطوير ضخم يهدف إلى إنشاء منطقة صناعية مستدامة متميزة تمتد بإجمالى مساحة 96 كيلومتراً مربعاً، وتعد الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في العالم، إضافة إلى تطوير ميناء العين السخنة وربطه بالمنطقة الصناعية، مما يحفز النمو التجارى فى هذه المنطقه الاستراتيجية.

 

سرى الدين وشركاه
سرى الدين وشركاه

 


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موانئ دبى

قناة السويس

المنطقة الاقتصادية

سرى الدين



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