زحام مرورى بسبب تعطل سيارة نقل محملة بالأسمنت بمحور اﻷوتوستراد

زحام مرورى بسبب تعطل سيارة نقل محملة بالأسمنت بمحور اﻷوتوسترادالخميس، 01 مارس 2018 08:28 ص
زحام مرورى - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
ظهرت كثافات مرورية أعلى محور اﻷوتوستراد بسبب تعطل سيارة نقل محملة باﻷسمنت، مما أدى إلى توقف حركة المرور من الدائرى اتجاه مناطق البساتين، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور الاوتوستراظ بسيارة معطلة و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
إضافة تعليق
الهيئات الإعلامية تشيد بقرار النائب العام بضبط وسائل الإعلام المتورطة ببث أخبار كاذبة وشائعات.. وتؤكد: ليس ضد حرية الرأى.. نقيب الصحفيين: احترازى ولن يهدف لعرقلة الإعلاميين.. و"الوطنية للصحافة": إجراء وقائى
الداخلية تحاصر "الشائعات" والتحريض على الإرهاب عبر السوشيال ميديا.. إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على "الفيس بوك" تحرض على العنف والشغب.. وخبراء أمن: الإخوان وراء نشر شائعات تضر بالأمن العام
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة