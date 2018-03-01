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زحام مرورى بسبب تعطل سيارة نقل محملة بالأسمنت بمحور اﻷوتوستراد

الخميس، 01 مارس 2018 08:28 ص
زحام مرورى بسبب تعطل سيارة نقل محملة بالأسمنت بمحور اﻷوتوستراد زحام مرورى - أرشيفية





كتب ــ عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية أعلى محور اﻷوتوستراد بسبب تعطل سيارة نقل محملة باﻷسمنت، مما أدى إلى توقف حركة المرور من الدائرى اتجاه مناطق البساتين، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور الاوتوستراظ بسيارة معطلة و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

 


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