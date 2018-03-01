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روسيا: عناصر المعارضة السورية يواصلون قصف ممر الإجلاء من الغوطة الشرقية

الخميس، 01 مارس 2018 09:53 ص
روسيا: عناصر المعارضة السورية يواصلون قصف ممر الإجلاء من الغوطة الشرقية القصف فى سوريا





رويترز
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قال الجيش الروسى، اليوم الخميس، إن مدنيين فى الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة فى سوريا قدموا طلبات إجلاء عديدة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن الميجر جنرال الروسى فلاديمير زولوتوخين.

ونقلت تاس عن زولوتوخين قوله للصحفيين فى دمشق إن مقاتلى المعارضة يواصلون قصف ممر الإجلاء من الغوطة الشرقية.

من جانبه أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا اللواء يورى يفتوشينكو، أن تصرفات المسلحين فى الغوطة الشرقية تدل على رفضهم تنفيذ القرار 2401 لمجلس الأمن الدولى حول الهدنة فى سوريا.


ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن اللواء يفتوشينكو - فى موجز صحفى عقده فى قاعدة حيميم بريف اللاذقية، التابعة لوزارة الدفاع الروسية مساء الأربعاء - قوله إن متابعة المركز لتطبيق نظام وقف إطلاق النار فى سوريا كشفت عن مواصلة المجموعات المسلحة عملياتها القتالية فى الغوطة وكذلك فى محافظات حلب واللاذقية ودرعا.


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