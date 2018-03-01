روسيا: عناصر المعارضة السورية قتلوا 4 مدنيين فى الغوطة الشرقية







رويترز

أكد الجيش الروسى، اليوم الخميس، أن مقاتلى المعارضة السورية قتلوا 4 مدنيين فى الغوطة الشرقية خلال احتجاج، مشيرا إلى أن القتل يظهر أن تهديد مقاتلى المعارضة لمن يريدون مغادرة الغوطة الشرقية حقيقى.

وقال الجيش الروسى، صباح اليوم الخميس، إن مدنيين فى الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة فى سوريا قدموا طلبات إجلاء عديدة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن الميجر جنرال الروسى فلاديمير زولوتوخين.

ونقلت تاس عن زولوتوخين قوله للصحفيين فى دمشق إن مقاتلى المعارضة يواصلون قصف ممر الإجلاء من الغوطة الشرقية.

من جانبه أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا اللواء يورى يفتوشينكو، أن تصرفات المسلحين فى الغوطة الشرقية تدل على رفضهم تنفيذ القرار 2401 لمجلس الأمن الدولى حول الهدنة فى سوريا.