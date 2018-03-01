روسيا: سكان الغوطة يطالبون المنظمات السورية بمساعدتهم فى الخروج من المنطقة

روسيا: سكان الغوطة يطالبون المنظمات السورية بمساعدتهم فى الخروج من المنطقةالخميس، 01 مارس 2018 11:40 ص
جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلن الناطق باسم مركز المصالحة الروسى فى سوريا الجنرال فلاديمير زولوتوخين، اليوم الخميس، أن سكان الغوطة الشرقية يتواصلون بشكل جماعى مع ممثلى المنظمات الإنسانية السورية لمساعدتهم فى الخروج من المنطقة التى استولى عليها المسلحون.
وقال الجنرال- فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)- "إن عدد الطلبات المقدمة من سكان الغوطة الشرقية إلى المدافعين عن حقوق الإنسان وفق المعلومات الواردة، ازداد خلال الـ 24 الساعة الماضية، للمساعدة فى الخروج من الأراضى الخاضعة لسيطرة المسلحين".
وأشار إلى أن وحدات الجيش السورى التى بدأت العمليات العسكرية ضد إرهابيى جبهة النصرة والمسلحين الموالين لها فى منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، اضطرت إلى خرق الاستحكامات التى أقامها الإرهابيون.
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