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رجال المرور يوزعون كتيبات للتوعية بالقيادة السليمة على الطرق

الخميس، 01 مارس 2018 07:55 ص
رجال المرور يوزعون كتيبات للتوعية بالقيادة السليمة على الطرق رجال المرور - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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يتمركز رجال الإدارة العامة للمرور أعلى الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات للقيام بتوزيع كتيبات على سائقى السيارات للتوعية المرورية ضد أخطاء القيادة أثناء السير على الطرق بداخلها مجموعة من إرشادات المرور ومنها ترك مسافة الأمان بين السيارات تحافظ على حياتك وحياة الآخرين.

 

كما أمر اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بشن حملات مستمرة على الطرق لتحقيق السيولة المرورية وتوعية المواطنين وكذلك توزيع كتيبات التوعية المرورية وتوزيعها على سائقى السيارات وانتقال المدينة المرورية للأطفال للمدارس لنشر الوعى المرورى وهدف وزارة الداخلية الحفاظ على حياة قائدى السيارات وتوعيتهم من الحد من الحوادث حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين كما يتم شن حملات رادار لضبط السيارات التى تسير بسرعات جنونية أعلى الطرق لمنع الحوادث.

 

تأتى تلك الخطوة فى إطار حرض وزارة الداخلية على سلامة المواطنين أثناء السير على الطرق بناء على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.


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