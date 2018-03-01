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رئيس مدينة الأقصر يتفقد موقع حريق محدود بمركب سياحى بمرسى العوامية

الخميس، 01 مارس 2018 01:16 ص
رئيس مدينة الأقصر يتفقد موقع حريق محدود بمركب سياحى بمرسى العوامية رئيس مدينة الأقصر يتفقد موقع حريق محدود





الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، موقع حريق إحدى البواخر السياحية بمرسى العوامية بالأقصر، لمتابعة أعمال رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، حيث نجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق المحدود ، دون خسائر فى الأرواح أو المصابين، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ومن جانبه أكد اللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الأقصر، أنه تم إخماد النيران بالطابق الثالث بالكابينة رقم 324 لإحدى البواخر السياحية، على متنها 69 سائح من جنسيات مختلفة، دون أية خسائر فى الأرواح أو مصابين لكون الحريق محدود للغاية ولم يؤثر على حركة الرحلة تماماً.

 

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة الحماية المدنية يفيد بنشوب النيران فى غرفة بالطابق الثالث بمركب سياحى بمنطقة جزيرة العوامية فأمر على الفور بانتقال سيارات الإطفاء وإخلاء المركب من النزلاء، انتقلت 6 سيارات اطفاء، ولنشات إطفاء نيلية وماكينات رفع مياة من النهر، وتمكنت من السيطرة على النيران خلال دقائق معدودة دون إصابات بين نزلاء المركب.

 


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