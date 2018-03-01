رئيس كوريا الجنوبية يعتزم إرسال مبعوث خاص إلى بيونج يانج ومظاهرات فى سول







(أ ش أ)

أبلغ رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يعتزم إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية ؛ استجابة لدعوة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

وأفاد بيان من القصر الأزرق الرئاسى فى كوريا الجنوبية - بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الخميس، بأن الرئيسين بحثا خلال اتصال هاتفى الزيارات الأخيرة التى قام بها مسؤولون شماليون بارزون للجنوب.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على مواصلة بذل الجهود من أجل نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية عن طريق الحفاظ على قوة الدفع فى الحوار بين الشمال والجنوب.

وأعطت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التى استضافتها كوريا الجنوبية، دفعة لتعامل الكوريتين معًا، بعد تصاعد التوترات على مدى عام بسبب برنامج الشمال الصاروخى وتجربتها النووية السادسة والأكبر التى أجرتها فى تحد لعقوبات الأمم المتحدة.

ومن ناحية آخرى، احتشد آلاف المتظاهرين من التيار المحافظ في كوريا الجنوبية، للاحتجاج ضد ما أبداه الرئيس مون جاي أن خلال فترة دورة الألعاب الأوليمبية من رغبة في التواصل مع كوريا الشمالية.