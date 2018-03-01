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الخميس، 01 مارس 2018 01:10 م
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رئيس تنشيط السياحة يتقدم باستقالته من منصبه

الخميس، 01 مارس 2018 11:53 ص
رئيس تنشيط السياحة يتقدم باستقالته من منصبه هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة





كتبت ميرفت رشاد
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تقدم هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، باستقالته اليوم الخميس، لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، لإعفاءه من مهام منصبه اعتبارا من الأول من إبريل المقبل.
 
وقال الدميرى، فى نص الاستقالة، إنه على يقين تام بأن هناك العديد من الكفاءات السياحية المؤهلة للقيام بالتعاون وتنفيذ المنوط لها من المهام على أكمل وجه.
 
 
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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حسين

التوقيت

مع الأسف دايما توقيت إتخاذ القرارات فى السياحة سيئة .. سبق إعفاء الوزير هشام زعزوع أثناء تكريمه كأحسن وزير سياحة فى بورصة برلين للسياحة و اليوم و قبل بورصة برلين بخمسة أيام يستقيل رئيس هيئة تنشيط السياحة .. إما إن بورصة برلين نحس على مسئولى السياحة أو القرارات مش فى وقتها .. ربنا يحفظ مصر 

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