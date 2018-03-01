رئيس تنشيط السياحة يتقدم باستقالته من منصبه

رئيس تنشيط السياحة يتقدم باستقالته من منصبهالخميس، 01 مارس 2018 11:53 ص
هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة
كتبت ميرفت رشاد
إضافة تعليق
تقدم هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، باستقالته اليوم الخميس، لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، لإعفاءه من مهام منصبه اعتبارا من الأول من إبريل المقبل.
وقال الدميرى، فى نص الاستقالة، إنه على يقين تام بأن هناك العديد من الكفاءات السياحية المؤهلة للقيام بالتعاون وتنفيذ المنوط لها من المهام على أكمل وجه.
إضافة تعليق
الهيئات الإعلامية تشيد بقرار النائب العام بضبط وسائل الإعلام المتورطة ببث أخبار كاذبة وشائعات.. وتؤكد: ليس ضد حرية الرأى.. نقيب الصحفيين: احترازى ولن يهدف لعرقلة الإعلاميين.. و"الوطنية للصحافة": إجراء وقائى
الداخلية تحاصر "الشائعات" والتحريض على الإرهاب عبر السوشيال ميديا.. إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على "الفيس بوك" تحرض على العنف والشغب.. وخبراء أمن: الإخوان وراء نشر شائعات تضر بالأمن العام
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
حسين
التوقيت
مع الأسف دايما توقيت إتخاذ القرارات فى السياحة سيئة .. سبق إعفاء الوزير هشام زعزوع أثناء تكريمه كأحسن وزير سياحة فى بورصة برلين للسياحة و اليوم و قبل بورصة برلين بخمسة أيام يستقيل رئيس هيئة تنشيط السياحة .. إما إن بورصة برلين نحس على مسئولى السياحة أو القرارات مش فى وقتها .. ربنا يحفظ مصر