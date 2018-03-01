رئيس تنشيط السياحة يتقدم باستقالته من منصبه







كتبت ميرفت رشاد

تقدم هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، باستقالته اليوم الخميس، لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، لإعفاءه من مهام منصبه اعتبارا من الأول من إبريل المقبل.

وقال الدميرى، فى نص الاستقالة، إنه على يقين تام بأن هناك العديد من الكفاءات السياحية المؤهلة للقيام بالتعاون وتنفيذ المنوط لها من المهام على أكمل وجه.