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الخميس، 01 مارس 2018 01:09 م
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رئيس الرقابة المالية يستعرض تعديلات قانون سوق المال

الخميس، 01 مارس 2018 09:38 ص
رئيس الرقابة المالية يستعرض تعديلات قانون سوق المال محمد عمران رئيس الرقابة المالية





كتب هانى الحوتى
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على مدار يومين شارك الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبه فى اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال "الأيوسكو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

 

وتناولت الاجتماعات العديد من الموضوعات الخاصة بأعمال المنظمة والمرتبط كثير منها بالأسواق الناشئة، كما شملت قائمة الموضوعات التى تمت مناقشتها المقارنة بين الطروحات الخاصة والعامة على المستوى الدولى وعلى مستوى الأسواق الناشئة، إلى جانب المقترحات المقدمة من اللجان المتخصصة بالأيوسكو بشأن تطوير معايير المراجعة الدولية والتنمية المستدامة فى الأسواق الناشئة.

 

ونوه عمران إلى أن التكنولوجيا احتلت جانبا كبيراً من الاجتماعات، حيث تم التركيز على المستجدات الخاصة بالتمويل الرقمى وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجالات التمويل والرقابة على الأسواق وتحليل المعاملات، والاهتمام بالحوسبة وما يرتبط بها من تطبيق سياسة الخصوصية المتبعة فى الأسواق المالية غير المصرفية، والسعى نحو تحقيق المرونة الإلكترونية.

 

كما تم استعراض آليات تقديم الخدمات فى مجال أسواق المال والمخاطر المرتبطة بها من خلال أطراف أخرى، وما يواجه تلك الأطراف من تحديات متعلقة بسرية البيانات واتخاذ كافة التدابير لحماية البيانات الشخصية عند الاتصال بشبكة المعلومات.

 

واستحوذ موضوع حماية المستهلك على جانب كبير من الاجتماعات واهتمام أعضاء المجلس وبالأخص ما يعرف بالأسبوع العالمى لحماية المستهلك WIW ومواجهة التحديات المتعلقة بالمستثمرين - غير المؤهلين - أصحاب الثقافة المالية المنخفضة ولا تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة، بالإضافة إلى مخاطر التعامل على الأدوات المالية غير المدرجة - أو المعترف بها - وتعارض المصالح فى عمليات زيادة رؤس الأموال وآليات الحد منها.

 

وخلال الاجتماع عرض عمران التجربة المصرية فى مجال استقلالية الهيئة الرقابية بموجب الدستور المصرى لسنة 2014، وعدم تبعيتها للجهات التنفيذية وأثر ذلك على سوق رأس المال المصرى.


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الرقابه الماليه

اسواق المال

سوق المال

قانون سوق المال

محمد عمران



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