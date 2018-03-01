رئيس الحكومة التونسية يستقبل المدير العام للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى

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استقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والإجتماعى عبد اللطيف يوسف الحمد.

وأفاد البيان الصادر عن رئاسة الحكومة التونسية مساء أمس، بأن هذا اللقاء يأتى فى إطار توقيع اتفاقية حول دعم وترميم المدارس الابتدائية وتطوير التجهيزات الرقمية بها، حيث تبلغ قيمة الدعم 400 مليون دينار تونسي، فى حين تنطلق عملية الإنجاز فى القريب العاجل.



من جانبه قال المدير العام للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والإجتماعى إن الصندوق شريك أساسى للتنمية فى تونس، وأنه سيواصل مشاريعه المستقبلية بها.