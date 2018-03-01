video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 02:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الحكومة التونسية يستقبل المدير العام للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى

الخميس، 01 مارس 2018 01:02 ص
رئيس الحكومة التونسية يستقبل المدير العام للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسى





أ ش أ
إضافة تعليق

استقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والإجتماعى عبد اللطيف يوسف الحمد.

 

وأفاد البيان الصادر عن رئاسة الحكومة التونسية مساء أمس، بأن هذا اللقاء يأتى فى إطار توقيع اتفاقية حول دعم وترميم المدارس الابتدائية وتطوير التجهيزات الرقمية بها، حيث تبلغ قيمة الدعم 400 مليون دينار تونسي، فى حين تنطلق عملية الإنجاز فى القريب العاجل.
 

من جانبه قال المدير العام للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والإجتماعى إن الصندوق شريك أساسى للتنمية فى تونس، وأنه سيواصل مشاريعه المستقبلية بها.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تونس: الكشف عن خلية تكفيرية تتواصل مع عناصر إرهابية فى الداخل والخارج

هيئة الحقيقة والكرامة في تونس تمدد عملها

تونس

اخبار تونس

تونس اليوم

اخبار العالم

العالم الان



لا تفوتك
ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة