رئيس "إيلاب": إجمالى إنتاج الشركة يصل إلى 116 ألف طن بزيادة 16% عن المستهدف







كتب أحمد أبو حجر

قال المحاسب هشام نور الدين، رئيس الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب" – التابعة لقطاع البترول- إن شركته نجحت فى تحقيق الخطة الإنتاجية والتسويقية لعام 2017، حيث بلغت 116 ألف طن من منتج اللاب بزيادة نسبتها 16% على المخطط، مشيرا إلى أن الشركة استطاعت بالتنسيق الكامل مع هيئة البترول تأمين الكميات اللازمة من مواد التغذية (وقود النفاثات والكيروسين والبارافينات والبنزول).

وأضاف، إن الشركة قامت بتسويق إنتاجها وتغطية احتياجات السوق المحلى من اللاب الذى يعد المادة الخام الأساسية المستخدمة فى إنتاج المنظفات الصناعية، وأيضاً المنتج الثانوى (الهاب) وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن إجمالى مبيعات التصدير خلال عام 2017 بلغت حوالى 87 ألف طن بقيمة حوالى 101 مليون دولار، ويمثل السوق الأوروبى النصيب الأكبر من الصادرات، نظراً لملائمة اللاب للمواصفات الأوروبية كا أنه صديق للبيئة بنسبة 72 %، بالإضافة إلى التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و تمثل 25 %، هذا بالإضافة إلى بعض الدول فى أسيا وأمريكا الجنوبية.

وعن المشروعات المستقبلية قال نور الدين، إن هناك دراسات بالشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 140 ألف طن سنوياً، وإنشاء خط نقل مواد التغذية من شركة العامرية لتكرير البترول.

كان المهندس طـارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد على أن المرحلة القادمة ستشهد التركيز والتوسع فى مشروعات البتروكيماويات، باعتبارها صناعة القيمة المضافة، وتحقق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لثروات مصر من الغاز والبترول، وتسهم مساهمة إيجابية فى دعم الاقتصاد المصرى، خاصة وأن مصر تمتلك المقومات اللازمة للانطلاق بهذه الصناعة الاستراتيجية، والتى يقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية بالقطاعات الأخرى، وتدخل منتجاتها فى جميع نواحى الحياة .