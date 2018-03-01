رئيس إقليم كتالونيا يتراجع عن السعى لرئاسة الإقليم







أ ف ب

أعلن الرئيس الكتالونى المقال كارلس بوجديمونت مساء الخميس، التراجع "موقتا" عن ترشحه الى رئاسة اقليم كاتالونيا مجددا، وذلك في شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعى.