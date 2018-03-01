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رئيس إقليم كتالونيا يتراجع عن السعى لرئاسة الإقليم

الخميس، 01 مارس 2018 09:05 م
رئيس إقليم كتالونيا يتراجع عن السعى لرئاسة الإقليم رئيس إقليم كتالونيا





أ ف ب
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أعلن الرئيس الكتالونى المقال كارلس بوجديمونت مساء الخميس، التراجع "موقتا" عن ترشحه الى رئاسة اقليم كاتالونيا مجددا، وذلك في شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعى.

وقال بوجديمونت الذى يواجه الاعتقال فى حال عودته من بلجيكا إلى أسبانيا "أبلغت رئيس البرلمان الكتالونى أن لا يقدم ترشيحى موقتا كرئيس"، وتقترح مجموعته ترشيح جوردى سانشيز، رئيس أحد التشكيلات الانفصالية القابع فى السجن حاليا.

 


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