دى ميستورا: لن نتوقف عن المطالبة بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار فى سوريا

دى ميستورا: لن نتوقف عن المطالبة بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار فى سورياالخميس، 01 مارس 2018 01:56 م
دى ميستورا
رويترز
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أكد االمبعوث الدولى الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة لم تفقد الأمل ولن تتوقف عن المطالبة بالتنفيذ الكامل لقرار وقف إطلاق النار فى سوريا ، مضيفا" نسعى بشدة لوصول قافلة مساعدات إلى الغوطة الشرقية كى لا تكون نسخة من حلب".
وأشار دى ميستورا أن فى الأيام المقبلة سنتبادل الأفكار بشأن تشكيل لجنة دستورية سورية.
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