دى ميستورا: لن نتوقف عن المطالبة بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار فى سوريا







رويترز

أكد االمبعوث الدولى الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة لم تفقد الأمل ولن تتوقف عن المطالبة بالتنفيذ الكامل لقرار وقف إطلاق النار فى سوريا ، مضيفا" نسعى بشدة لوصول قافلة مساعدات إلى الغوطة الشرقية كى لا تكون نسخة من حلب".

وأشار دى ميستورا أن فى الأيام المقبلة سنتبادل الأفكار بشأن تشكيل لجنة دستورية سورية.