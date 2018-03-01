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دى ميستورا: لن نتوقف عن المطالبة بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار فى سوريا

الخميس، 01 مارس 2018 01:56 م
دى ميستورا: لن نتوقف عن المطالبة بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار فى سوريا دى ميستورا





رويترز
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أكد االمبعوث الدولى الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة لم تفقد الأمل ولن تتوقف عن المطالبة بالتنفيذ الكامل لقرار وقف إطلاق النار فى سوريا ، مضيفا" نسعى بشدة لوصول قافلة مساعدات إلى الغوطة الشرقية كى لا تكون نسخة من حلب".

وأشار دى ميستورا أن  فى الأيام المقبلة سنتبادل الأفكار بشأن تشكيل لجنة دستورية سورية.


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