دراجة نارية تدهس طفلة وتفر هاربة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تعرضت طفلة لإصابات متفرقة، أثر اصطدام دراجة نارية مجهولة بها،وفرت هاربة بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى السادات العام الطفل "ع. ح. ص" 5 سنوات، ومقيم المنطقة الثانية دائرة المركز مصاباً بغيبوبة تامة، واشتباه نزيف وكسر بعظام الجمجمة والفخذ الأيمن وجروح رضية بالرأس وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.

بالانتقال والفحص وسؤال والده موظف ومقيم بذات العنوان قرر باصطدام دراجة نارية مجهولة بنجله أثناء قيامه باللهو أمام مسكنه وأحدثت إصابته وفرت هاربة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3002 جنح مركز السادات لسنة 2018، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.