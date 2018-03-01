خدمات مرورية بمحيط موقف السلام الجديد لمنع الزحام بجوار الدائرى







كتب عبد الرحمن سيد

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، العديد من الخدمات المرورية اللازمة بمحيط موقف السلام الجديد لتحقيق الانضباط المرورى، وإزالة كافة المعوقات التى تؤثر على انسياب الحركة المرورية بشوارع العاصمة بناءا على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة لمنع ظهور أى كثافات واختناقات مرورية فى المحاور المحيطة بها، وأهمها الطريق الدائرى نظرا لكثافة أعداد المواطنين المترددين عليه يوميا وأعداد السيارات السيرفيس التى تعمل من خلال ذلك الموقف.

وكثفت إدارة المرور، من انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لمنع وقوف سيارات السيرفيس بالموقف القديم أو معاودة الانتظار هناك، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السيارات المخالفة كما تم تعيين الخدمات المرورية بمحيط الموقف الجديد والمساعدات الفنية من أقماع وسدادات وخلافه لتوجيه وتنظيم السيارات بالموقف الجديد ومحيطه.

وشهدت كافة المحاور المرورية بمحيط المنطقة سيولة مرورية فضلا عما مثله الموقف الجديد من مظهر حضارى لتحقيق راحة المواطنين المترددين عليه الذين قدموا الشكر للخدمات الأمنية التى عكفت على إنهاء إجراءات نقل الموقف القديم الذى كان يشكل معاناة للمواطنين وقائدى السيارات المترددين على تلك المنطقة.