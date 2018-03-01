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خامنئى يشيد بالرئيس السورى بشار الأسد ويصفه بـ " المقاوم"

الخميس، 01 مارس 2018 08:46 م
خامنئى يشيد بالرئيس السورى بشار الأسد ويصفه بـ " المقاوم" الرئيس السورى بشار الأسد





طهران (أ ف ب)
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أشاد المرشد الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى الخميس، بـ"مقاومة" الرئيس السورى بشار الاسد الذى تشهد بلاده حربا منذ 7 أعوام خلفت أكثر من 340 ألف قتيل وتسببت بنزوح الملايين.

وقال خامنئى خلال استقباله وزير الاوقاف السورى محمد عبد الستار السيد إن "سورا تتصدر الوم خط المواجهة وعلينا أن ندعم صمودها".

وأضاف كما نقلت عنه وكالة إرنا الرسمية للأنباء أن "الرئس السورى السيد بشار الأسد تجلى كقائد ومقاوم كبر، حث وقف صامدا بدون أى تردد أو شك وهذا الأمر مهم جدا لأى شعب".

 


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